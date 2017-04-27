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В Оренбуржье со школы взыскана компенсация за травму глаза ученика

Происшествия

Во время тренировки по хоккею одноклассник бросил в лицо товарища сломанную клюшку. Ребенок перенес ряд операций. Суд взыскал с общеобразовательного учреждения более 200 тыс. рублей

Оренбург, 27 апреля 2017, 10:22 — REGNUM  В Оренбургской области мама мальчика, чье здоровье пострадало во время учебного процесса, через суд добилась компенсации в размере более 200 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского районного суда, первоначально со школы взыскано около 200 тыс. рублей. Затем потребовалась дополнительная операция, после ее проведения представитель школьника подала иск на 20 тыс. рублей.

По данным судебной инстанции, школа организовала в оздоровительном комплексе тренировку по хоккею. После спортивного занятия в раздевалке мальчик получил повреждения правого глаза. Товарищ кинул в лицо ребенку сломанную клюшку. Мальчика госпитализировали. Школьник прошел через ряд операций.

После длительного курса лечения мама пострадавшего мальчика обратилась в суд. Согласно законодательству школа несет ответственность и обязана возместить причиненный вред воспитанникам, если не докажет, что вред возник не по её вине. Вступившим в законную силу решением Оренбургского районного суда с общеобразовательной школы взыскано около 200 тыс. рублей.

Однако впоследствии подростку потребовалась дополнительная операция. Пришлось ехать в Башкирию. После медицинского вмешательства, последовал реабилитационный период. Вновь последовал иск в суд с требованием компенсировать 20 тыс. рублей. И вновь суд удовлетворил заявление.

Стоит отметить, в общей структуре детского травматизма травмы, полученные в школе, составляют не менее 15 — 20%. Результаты анализа случаев детского травматизма, проведённого специалистами Роспотребнадзора, свидетельствуют о том, что каждая третья травма получена детьми младшего школьного возраста. Почти 50% всех зарегистрированных травм приходится на детей в возрасте от 11 до 14 лет. Во всех возрастных группах уровень травматизма среди мальчиков выше по сравнению с девочками.

В результате занятий со спортивным оборудованием на уроках физкультуры получено 14% школьных травм, и это свидетельствует о недостаточном контроле за организацией физкультурно-оздоровительной работы среди учащихся.

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