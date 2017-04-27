Пожилой калужский педагог обвинен в совращении 11-летней школьницы  

Калуга, , 10:31 — REGNUM В Калуге перед судом предстал 68-летний руководитель технического кружка одной из школ. Пожилого мужчину обвиняют в растлении 11-летней ученицы. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщилстарший следователь отдела следственного управления СКР по Калужской области Мухтар Гаджиев.

По версии обвинения, с декабря 2016 по январь 2017 года подсудимый проводил занятия в школьном техническом кружке по «радиоэлектронике», где постоянно приставал к одной из учениц, пытался обнимать и целовать ее, трогал тело ребенка. О неадекватном поведении педагога девочка рассказала своим родным.

Между тем, свою вину в совершении этого преступления мужчина не признал и заявил, что его соблазняла сама школьница.

По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе показания свидетелей, заключения экспертов и другие материалы. Согласно существующему законодательству, обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи неадекватного поведения педагогов регистрируются регулярно. Так СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил восемь уголовных дел по факту насильственных действий сексуального характера в одном из детских домов города. По версии следствия, жертвами педофилов в 2005—2010 годах стали как минимум четверо воспитанников детского дома.

Фигурантами уголовного дела стали заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника детдома, а также директор школы при детском доме. По решению суда они задержаны на два месяца.

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