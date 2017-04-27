За отказ перевозить ребенка с ДЦП на Победу» заведено дело

Москва, , 09:52 — REGNUM Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по факту отказа в посадке на рейс ООО «Авиакомпания «Победа» женщине с ребенком, страдающим ДЦП. По результатам проверки возбуждено административное дело, сообщили в транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15.04.2017 по маршруту «Москва — Екатеринбург».

В дело в отношении лоукостера возбуждено по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

Генеральному директору «Победы» в связи с инцидентом внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, женщина с ребенком, страдающим ДЦП, прибыли к стойке регистрации авиакомпании «Победа» во «Внуково», чтобы вылететь в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. При этом женщина заранее известила перевозчика о недуге ребенка и своевременно приехала на регистрацию.

Однако сотрудник компании не зарегистрировал мать и ребенка на рейс, объяснив это «сбоем в программе по списку пассажиров».

После инцидента авиакомпания «Победа» уволила сотрудника, отказавшего женщине и ребенку в регистрации на рейс.

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