Четверг, 27 Апреля 2017 года
10:02:13 МСК

За отказ перевозить ребенка с ДЦП на Победу» заведено дело

Происшествия

Гендиректору лоукостера внесено представление об устранении нарушений законодательства

Москва, 27 апреля 2017, 09:52 — REGNUM  Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по факту отказа в посадке на рейс ООО «Авиакомпания «Победа» женщине с ребенком, страдающим ДЦП. По результатам проверки возбуждено административное дело, сообщили в транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15.04.2017 по маршруту «Москва — Екатеринбург».

В дело в отношении лоукостера возбуждено по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

Генеральному директору «Победы» в связи с инцидентом внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Читайте также: Прокуратура проверит отказ «Победы» перевозить ребенка с ДЦП

Как сообщало ИА REGNUM, женщина с ребенком, страдающим ДЦП, прибыли к стойке регистрации авиакомпании «Победа» во «Внуково», чтобы вылететь в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. При этом женщина заранее известила перевозчика о недуге ребенка и своевременно приехала на регистрацию.

Однако сотрудник компании не зарегистрировал мать и ребенка на рейс, объяснив это «сбоем в программе по списку пассажиров».

После инцидента авиакомпания «Победа» уволила сотрудника, отказавшего женщине и ребенку в регистрации на рейс.

Читайте также: Отказ «Победы» перевозить ребенка c ДЦП — безобразный случай: Росавиация

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное