СМИ: Глава следкома Якутии собирается в отставку из-за подчинённого

Якутск, , 09:58 — REGNUM Федеральное следственное управление в ходе проверки обнаружило в СК РФ по Якутии множество нарушений, на которые глава регионального ведомства Олег Мезрин отреагировал рапортом о выходе со службы в запас, сообщают региональные СМИ. Источники заверяют, что виноват не он, а руководитель отдела кадров Артём Дьяконов, по версии следствия злоупотреблявший своими полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О результатах проверки и возбуждении в отношении Дьяконова уголовного дела со ссылкой на информированный источник сообщило News.Ykt.ru. По сведениям информагентства, начальник отдела кадров республиканского следственного комитета оформлял его сотрудникам премии, которых они не получали. Также проверяющих заинтересовало, откуда у Артёма Дьяконова Toyota Land Cruiser.

«Да какая коррупция… Премии собирали на угощения для проверяющих. Хотели как лучше, получилось — как всегда», — не совсем согласен с этой информацией источник SakhaDay. По версии собеседника издания, уголовное дело в отношении главы ведомства Олега Мезрина возбуждать не собираются: «Все закончится его увольнением. Таким образом освобождают кресло руководителя для кого-то другого».

SakhaLife пишет о том, что Олег Мезрин подал рапорт о выходе в запас по выслуге лет 14 апреля, а 27-го — ушёл в отпуск, вернуться из которого планирует 28 мая. Источник информагентства надеется, что к этому времени его рапорт об отставке уже будет рассмотрен. Собеседник регионального СМИ также рассказал, что информацию о намерении главы регионального следкома покинуть свой пост хотели сохранить в тайне до мая.

Может быть поэтому в пресс-службе следственного комитета корреспонденту ИА REGNUM отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, действительно ли Олег Мезрин собрался в отставку. «Мы слухи не комментируем», — сказала помощник руководителя следственного комитета республики по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Напомним, что Олег Мезрин занимает должность руководителя следственного комитета Якутии с 2007 года. В регион он приехал в 2005 году из Кировской области, тогда он занял место зампрокурора республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Якутию потряс скандал с участием подполковника полиции, заместителя начальника Управления экономической безопасности по Якутску Александра Левадного. Он был уволен из МВД республики по отрицательным основаниям после того, как удерживал в квартире гражданку Филиппин Ракель Фаброз, работавшую в клининговой компании его жены. Убегая от четы Левадных, женщина выпрыгнула из окна и сломала ногу и позвоночник. Подполковник полиции подозревается не только в незаконном удерживании филиппинки, но и в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия и причинением тяжких последствий.