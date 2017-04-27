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Дошел до суда: расследование дела министра спорта Оренбуржья завершилось

Происшествия

Министр спорта региона Олег Пивунов свою вину в инкриминируемых коррупционных преступлениях не признал. Между тем следствие и прокуратура посчитали доказательства достаточными для передачи материалов в судебную инстанцию

Оренбург, 27 апреля 2017, 09:17 — REGNUM  В Оренбурге пребывающий под домашним арестом министр спорта, физической культуры и туризма Оренбургской области Олег Пивунов ждет суда. Следственные органы завершили свою работу по уголовному делу в отношении высокопоставленного чиновника и оно передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Стоит отметить, что Пивунов не признал свою вину по тем преступлениям, в которых обвиняется следствием. Напомним, что главе министерства инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере, присвоение с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

В ходе расследования было принято решение о выделении в отдельное производство уголовного дела по фактам деятельности Пивунова в период его нахождения на должности министра. По версии следствия, министр в 2015—2016 годах использовал бюджетные деньги на командировки, в которых не было служебной необходимости. Например, он ездил в Нижний Тагил, Геленджик, Москву и Тверь для участия в совещаниях Высшей хоккейной лиги и в товарищеских матчах по хоккею.

Кроме того, Пивунов вмешался в деятельность баскетбольного клуба «Надежда». Под принуждением чиновника представители клуба арендовали жилье (за счет субсидий из бюджета для спортивной организации) для двух заместителей главы Минспорта и его сына с семьями.

В ходе допросов обвиняемый утверждал о том, что командировки за пределы Оренбургской области были вызваны служебной необходимостью, в том числе популяризацией хоккея, отрицал факт оказания давления на руководство баскетбольного клуба «Надежда» и свою осведомленность о том, что двое его заместителей и сын безвозмездно проживали в квартирах, арендованных за счет клуба.

Одновременно в настоящее время Олег Пивунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Расследование уголовного дела по этим эпизодам, совершение которых вменяется Пивунову в должности генерального директора Спортивного клуба «Южный Урал», продолжается.

Стоит также отметить, что в рамках расследования установлено: в период с 26 июня 2009 года по 30 октября 2014 года Пивунов работал генеральным директором автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Южный Урал». После назначения 31 октября 2014 года на должность министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олаг Пивунов, нарушая действующее антикоррупционное законодательство, продолжил свое участие в управлении спортивным клубом «Южный Урал».

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье суд отказал в изменении меры пресечения министру спорта

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