В Самарской области грузовик с отказавшими тормозами врезался в ПАЗ

Жигулевск, Самарская область, , 09:15 — REGNUM В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с участием 14 автомобилей, сообщает региональный главк МВД РФ.

ДТП произошло на 967-м километре федеральной автодороги М-5 Урал, на территории города Жигулевска. Повреждены 14 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

По предварительным данным, причиной ДТП стал грузовик, у которого при спуске отказали тормоза. Он врезался в вахтовых автобус ПАЗ, в котором находились 23 пассажира.

Далее грузовик задел легковые автомобили, которые остановились в транспортном потоке. В автобусе пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обеспечивается безопасный проезд других водителей. Причины ДТП устанавливаются.