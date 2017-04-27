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ЧП в горах Кабардино-Балкарии: с Эльбруса сорвались двое альпинистов

Происшествия

На поиски туристов выдвинулась группа спасателей

Эльбрус
Loki3D
Эльбрус

Нальчик, 27 апреля 2017, 09:01 — REGNUM  Двое туристов сорвались с восточного склона Эльбруса при восхождении. Об этом в управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили очевидцы. Звонок от них поступил сегодня, 27 апреля, в 06:10, информирует пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, ориентировочная высота падения — 4900 м над уровнем моря. Для поиска и эвакуации альпинистов в зону предполагаемого падения направилась группа спасателей в количестве 13 человек.

Напомним, в Кабардино-Балкарии с 25 апреля объявлено экстренное предупреждение из-за повышенной лавиноопасности. Как указало МЧС, в период до 18:00 27 апреля в горах выше 2000 метров могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с «повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, а также «травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин».

Читайте также: При сходе лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погибли 4 человека

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Под снежными завалами погибли семь человек.

В феврале 2017 года удачно завершилась спасательная операция по поиску альпинистки в горах Кабардино-Балкарии, которая больше двух суток находилась на высоте около 5300 м. У альпинистки из Ирана при восхождении развилась горная болезнь.

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ЧП в горах
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