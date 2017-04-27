В Тихом океане у острова Гуам разбился вертолет ВВС США
Вертолет MH-60R Seahawk совершал плановый полет
Гуам, США, 27 апреля 2017, 08:39 — REGNUM У берегов острова Гуам в Тихом океане разбился американский военный вертолет, пилот и члены экипажа спасены, сообщает издание Stars and Stripes.
Вертолет MH-60R Seahawk совершал плановый полет. Причины, по которым он упал в море, пока неизвестны.
Пилота и двух членов экипажа спасла команда корабля Dewey. Угроз их жизни нет.
По факту инцидента начато расследование. Уточняется, что воздушное судно базировалось на эсминце USS Sterett, который 31 марта покинул Сан-Диего.
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