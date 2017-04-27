Барнаул, , 08:41 — REGNUM В связи с усилением ветра и значительным потеплением (температура воздуха местами по югу поднимается до +22…+27), в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает сегодня, 27 апреля, официальный сайт региона, в таких условиях велика пожароопасность четвертого класса горимости. Учитывая погодные сводки Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение будет действовать три дня, до 30 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще с 24 апреля все подразделения лесной охраны по Алтайскому краю привели в состояние повышенной готовности в связи с возникновением пожарной опасности в лесах.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, с начала весеннего пожароопасного периода на территории Алтайского края зафиксировано 423 термоточки. Большинство из них — это плановые отжиги и сжигание порубочных остатков. Однако довольно большое количество составляют неконтролируемые палы сухой растительности. Дежурство на лесопожарных станциях идет круглосуточно.

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