В Кабардино-Балкарии ищут альпинистов, сорвавшихся с высоты 5 тысяч метров
Сообщение очевидца поступило в 6 часов утра
Нальчик, 27 апреля 2017, 08:33 — REGNUM Поиск туристов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус ведется в Кабардино-Балкарии, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.Уточняется, что сообщение поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 06:10 (время местное) 27 апреля. Очевидец сообщил, что двое туристов сорвались с высоты 4900 метров на восточной стороне Эльбруса в Эльбрусском районе (Кабардино-Балкария).
Поступившая информация уточняется. «Для поиска и эвакуации пострадавших туристов привлекаются спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 13 человек и 2-х единиц техники», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Кабардино-Балкарии на северном склоне горы Чегет сошла лавина. Она погребла под собой находившихся там туристов, которые катались в запрещенном для катания месте.
Спасатели извлекли из-под снега тела семи человек.
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Ранее, в начале января, на Эльбрусе пропал турист. Человек упал в расщелину с высоты 5 тысяч метров и чудом остался жив.
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