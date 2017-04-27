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В Кабардино-Балкарии ищут альпинистов, сорвавшихся с высоты 5 тысяч метров

Происшествия

Сообщение очевидца поступило в 6 часов утра

Нальчик, 27 апреля 2017, 08:33 — REGNUM  Поиск туристов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус ведется в Кабардино-Балкарии, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что сообщение поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 06:10 (время местное) 27 апреля. Очевидец сообщил, что двое туристов сорвались с высоты 4900 метров на восточной стороне Эльбруса в Эльбрусском районе (Кабардино-Балкария).

Поступившая информация уточняется. «Для поиска и эвакуации пострадавших туристов привлекаются спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 13 человек и 2-х единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Кабардино-Балкарии на северном склоне горы Чегет сошла лавина. Она погребла под собой находившихся там туристов, которые катались в запрещенном для катания месте.

Спасатели извлекли из-под снега тела семи человек.

Читайте подробнее: Из-под лавины в Кабардино-Балкарии извлекли тела семи человек

Ранее, в начале января, на Эльбрусе пропал турист. Человек упал в расщелину с высоты 5 тысяч метров и чудом остался жив.

Читайте ранее в этом сюжете: Опасные горы Кабардино-Балкарии: на Эльбрусе турист упал в расщелину

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