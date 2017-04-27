«Подстроил ограбление»: В Нижнем Тагиле инкассатор отправлен под суд

Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Артёма Татаринова и Дмитрия Домбровского. Они обвиняются в краже по предварительному сговору в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Также Артём Татаринов обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения. Санкции по инкриминируемым обвиняемым статьям предусматривают до десяти и шести лет лишения свободы.

По версии следствия, Артём Татаринов, являясь инкассатором, 17 февраля 2017 года получив денежные средства в размере одного миллиона рублей от сотрудника одного из предприятий, отправился с ними через чёрный ход к машине, которая должна была доставить деньги в банк. Однако по дороге он перекинул сумку через забор, где её подобрал его предполагаемый подельник — Дмитрий Домбровский. После этого инкассатор вернулся в подъезд, лёг на пол, для того чтобы на одежде остались следы пыли и грязи. Далее он вышел и сообщил водителю о том, что на него якобы было совершено нападение, в результате которого была отнята сумка с деньгами. Впоследствии, он сообщил о якобы совершённом на него нападении сотрудникам полиции, которые по факту кражи денег возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было раскрыто по горячим следам. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что сыщики сразу заподозрили инкассатора. Его показания выглядели неубедительно, а на теле не было даже ссадин, при том, что он говорил о неожиданном «нападении сзади». В результате, инкассатору пришлось сознаться в содеянном. Он сообщил, что мотивом преступления стала низкая заработная плата. Вскоре, 19 февраля был задержан и его предполагаемый подельник.

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