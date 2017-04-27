Четверг, 27 Апреля 2017 года
08:32:43 МСК

В Польше общественники снесли памятник украинским карателям

Происшествия

Памятник был установлен вблизи границы с Украиной в 1994 году

Варшава, 27 апреля 2017, 08:20 — REGNUM  Памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был демонтирован общественными организациями 26 апреля в Польше, передает телеканал «112 Украина».

Надгробный памятник карателям располагался на кладбище села Гружовицы гмины Стубно Перемышльского повята Подкарпатского воеводства в Польше. Он был установлен в октябре 1994 года.

В сносе памятника участвовало «Национальное движение», возглавляемое Мареком Кульпой, действия общественников были поддержаны войтом (старостой) гмины Стубно Янушем Слабицки.

Как передает телеканал, свое несогласие с действиями общественных организаций Польши выразило объединение украинцев в Польше. Организация назвала снос памятника «антиукраинской провокацией» и «шагом к поджогу польско-украинской границы». Объединение также обратилось к премьер-министру Польши Беате Марии Шидло с призывом о недопущении подобных действий в дальнейшем.

Читайте также: Националисты и антинационалисты подрались в Польше

В свою очередь, глава «Национального движения» Марек Кульпа заявил, что памятник был установлен незаконно, сообщает сайт Portal Przemyski.

«В 2014-м я делал официальный запрос властям о правовом статусе памятника. Получив информацию о том, что объект размещен незаконно, мы начали работу над разрешением сноса вместе с «Патриотической ассоциацией ветеранов», — комментирует ситуацию общественник.

Он также призвал использовать данный прецедент для того, чтобы «другие незаконные объекты, посвященные УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Польше были «уничтожены».

Глава гмины Стубно Слабицки отметил, что снос памятника — это воля большинства жителей, и последствий со стороны Украины власти не боятся.

«А вот со стороны правых радикалов реакция может быть», — добавил староста.

Напомним, каратели из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за геноцид поляков в 1943—1944 года в Волынской резне. Сегодня, когда Украина прославляет карателей, Польша занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу, требуя признания геноцида.

Читайте ранее в этом сюжете: Католики Польши выступили против бесконечного подыгрывания Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и Польша
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
ещё главное