В Польше общественники снесли памятник украинским карателям

Варшава, , 08:20 — REGNUM Памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был демонтирован общественными организациями 26 апреля в Польше, передает телеканал «112 Украина».

Надгробный памятник карателям располагался на кладбище села Гружовицы гмины Стубно Перемышльского повята Подкарпатского воеводства в Польше. Он был установлен в октябре 1994 года.

В сносе памятника участвовало «Национальное движение», возглавляемое Мареком Кульпой, действия общественников были поддержаны войтом (старостой) гмины Стубно Янушем Слабицки.

Как передает телеканал, свое несогласие с действиями общественных организаций Польши выразило объединение украинцев в Польше. Организация назвала снос памятника «антиукраинской провокацией» и «шагом к поджогу польско-украинской границы». Объединение также обратилось к премьер-министру Польши Беате Марии Шидло с призывом о недопущении подобных действий в дальнейшем.

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В свою очередь, глава «Национального движения» Марек Кульпа заявил, что памятник был установлен незаконно, сообщает сайт Portal Przemyski.

«В 2014-м я делал официальный запрос властям о правовом статусе памятника. Получив информацию о том, что объект размещен незаконно, мы начали работу над разрешением сноса вместе с «Патриотической ассоциацией ветеранов», — комментирует ситуацию общественник.

Он также призвал использовать данный прецедент для того, чтобы «другие незаконные объекты, посвященные УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Польше были «уничтожены».

Глава гмины Стубно Слабицки отметил, что снос памятника — это воля большинства жителей, и последствий со стороны Украины власти не боятся.

«А вот со стороны правых радикалов реакция может быть», — добавил староста.

Напомним, каратели из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за геноцид поляков в 1943—1944 года в Волынской резне. Сегодня, когда Украина прославляет карателей, Польша занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу, требуя признания геноцида.

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