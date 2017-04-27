Паводок отступает: в Алтайском крае подтоплено 106 частных жилых домов

Барнаул, , 08:13 — REGNUM Обстановка с паводком в Алтайском крае постепенно нормализуется, продолжается процесс снижения уровня грунтовых вод. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из сообщений ответственных ведомств и сводки ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На одной из самых проблемных территорий — в Рубцовске — подтоплено сейчас 106 частных жилых домов, тогда как в вечеру 25 апреля таковых было 109. Силами 30 бригад откачано более 161 000 кубометров воды. Адресную помощь терпящим бедствие оказывают 16 бригад, в составе которых сотрудники МЧС и городских служб.

Что касается трасс, то, по данным Алтайавтодора, продолжает действовать временное ограничение движения по мосту через р. Алей на автодороге «Алейск-Безголосово-а/д К-13». Временно отсутствует проезд в Солтонском районе (дорога Ненинка — Новая Ажинка до с. Ажинка), в Первомайском районе (проезд после 48-го километра дороги Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово возможен на тяжелой высокопроходимой технике). Также затруднен проезд в Завьяловском районе (на втором километре дороги Овечкино-Завьялово произошел перелив воды).

Тем временем, Барнаул чувствует себя относительно благополучно. За сутки снижение воды в Оби составило 7 сантиметров. Остается перекрытой дорога на остров Шубинский, передвижение автотранспорта и пешеходов осуществляется по понтонному мосту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий Алтайскому краю. К вечеру 25 апреля подтопленными оставались 641 приусадебный участок, в том числе — 109 частных жилых домов, в которых проживают 285 человек, из них 49 детей.

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