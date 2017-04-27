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Многодетная мать пикетировала гордуму Благовещенска

Происшествия

«Мы переживаем за всю Амурскую область» — дольщики «Городка»

Одиночный пикет напротив здания гордумы Благовещенска
Анастасия Хохлова © ИА REGNUM
Одиночный пикет напротив здания гордумы Благовещенска

Благовещенск, 27 апреля 2017, 08:16 — REGNUM  В Благовещенске напротив здания городской Думы в четверг, 27 апреля, состоялся одиночный пикет многодетной матери, дольщицы строительной фирмы «Городок» Юлии Фоминой. Женщина вышла к депутатам, чтобы выразить волю народа — люди не хотят видеть во власти одного из учредителей компании-банкрота, теперь уже бывшего депутата и члена «Единой России» Галихана Оспанова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я хотела выразить волю народу. По нашему мнению, Галихан Оспанов больше не имеет права занимать пост зампредседателя комитета по вопросам экономики, собственности и ЖКХ. Данный человек не смог уследить за своим имуществом, вместе с другими учредителями разорил строительную фирму «Городок», оставив дольщиков без квартир. Он тем более не может занимать эту должность, поскольку мы переживаем за всю Амурску область. Нам здесь жить, растить своих детей», — заявила Юлия Фомина.

По словам матери троих детей, строительство долгостроя, если это можно назвать строительством, идёт очень медленными темпами.

«Нам обещали, что 10 апреля начнётся строительство. В нашем понимании, должно расти здание, должны возводиться стены, но на сегодняшний день ни одного кирпича не положено», — добавила дольщица.

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Как стало известно ИА REGNUM, на заседание депутатского корпуса выгнанный из рядов «Единой России» Галихан Оспанов не явился. По сути его полномочия прекратились 21 апреля — в этот день он написал заявление о досрочном сложении полномочий. Отставку Оспанова депутаты гордумы Благовещенска приняли единогласно.

Галихан Оспанов вместе с Александром Саканией (бывший депутаты гордумы Благовещенска и член «Единой России») и Виктором Лабушевым являлись учредителями строительной фирмы «Городок». В 2016 году её признали банкротом, после себя она оставила несколько недостроенных домов.

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