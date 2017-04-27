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Приморье, Приамурье, Якутию и ЕАО лишат полномочий по охране лесов?

Происшествия

Инициатива направлена Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву

Владивосток, 27 апреля 2017, 07:58 — REGNUM  Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением вернуть полномочия по охране и использованию лесов из проблемных регионов на федеральный уровень. Этот вопрос может затронуть и ряд субъектов Дальнего Востока — Приморский край, Еврейскую автономную и Амурску области, Якутию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая в среду, 26 апреля, с докладом о состоянии законности и правопорядка за 2016 год, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что правительству РФ и президенту Владимиру Путину на законодательном уровне предложено ужесточить административное и уголовное наказания в экологической сфере.

«Кроме того, мы вышли с инициативой вернуть полномочия по охране и использованию лесов из проблемных регионов на федеральный уровень», — обозначил Юрий Чайка.

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По его словам за 2016 год было выявлено свыше 50 тыс. нарушений лесного законодательства, в суды предъявили 5 тыс. исков на сумму в 600 млн рублей, по материалам прокурорских проверок возбуждена 1 230 уголовных дел.

«На особом контроле находились вопросы защиты особо охраняемых природных территорий», — заявил генпрокурор.

Проблемными регионами официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной назвал республику Якутию, Амурскую область, Еврейскую автономию, Приморский край и ряд других субъектов страны.

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«Органами исполнительной власти Якутии, Забайкальского края, Амурской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и Томской областей, не проводилась работа по предупреждению и ликвидации природных пожаров», — приводит «Коммерсант» слова Куренного.

Согласно данным департамента лесного хозяйства по ДФО на 27 апреля с начала пожароопасного периода 2017 года в регионах Дальнего Востока произошёл 491 лесной пожар, площадь — 91,5 тыс. гектаров. На 54 тыс. гектарах горел лес в Еврейской автономной области, на 20 тыс. гектаров — в Амурской области. В Приморье зарегистрировали 266 лесных пожаров

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта глава Минприроды РФ Сергей Донской оценил как неэффективную подготовку Приморья к пожароопасному периоду и потребовал от губернатора Владимира Миклушевского взять ситуацию под контроль.

Через месяц Донской обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать организацию подготовки к началу пожароопасного периода на Дальнем Востоке и в Забайкалье, охарактеризовав обстановку как крайне плохую.

Выступая на Всероссийском совещании по развитию лесного комплекса 16 апреля, вице-премьер РФ Александр Хлопонин пригрозил отставкой губернаторам тех регионов, где не исполняются полномочия по охране и подготовке к пожароопасному сезону. Аналогичные последствия ожидают и руководителей лесхозов.

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Лесные пожары-2017
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