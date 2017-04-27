В Якутии остановлена работа молокозавода, где погибли люди

Якутск, , 05:24 — REGNUM Семьям погибших при взрыве на молокозаводе совхоза «Новый» в Якутии и обрушении в шахте на руднике выплатят материальную помощь и страховое возмещение. Двоим пострадавшим сотрудникам молокозавода обеспечат лечение и реабилитацию за счёт АК АЛРОСА, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Работники, получившие при взрыве аппарата стерилизации молока травмы и ожоги различной степени тяжести, находятся в районной больнице. Молокозавод временно не работает, обстоятельства несчастного случая изучаются профильными службами АЛРОСА и специалистами Ростехнадзора.

Рудник «Айхал», на котором из-за обрушения горной породы погиб рабочий, продолжает работать, но и там проводятся аналогичные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, на молокозаводе в Мирнинском районе Якутии при взрыве погибли 2 человека, ещё двое получили травмы. Взрыв был такой силы, что в здании вылетели стёкла.