Самолёт АН-26 с трещиной на стекле аварийно приземлился в Хабаровске

Хабаровск, , 04:40 — REGNUM Пассажирский самолёт АН-26 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«26 апреля около 12:40 по местному времени в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолёт АН-26 КГУП «Хабаровские авиалинии»… Причиной аварийной посадки явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находилось 35 пассажиров, а также пять членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.

Читайте также: Самолёт Boeing-737 совершил экстренную посадку в Перми