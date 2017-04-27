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Самолёт АН-26 с трещиной на стекле аварийно приземлился в Хабаровске

Происшествия

По факту инцидента проводится процессуальная проверка

Хабаровск, 27 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  Пассажирский самолёт АН-26 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«26 апреля около 12:40 по местному времени в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолёт АН-26 КГУП «Хабаровские авиалинии»… Причиной аварийной посадки явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находилось 35 пассажиров, а также пять членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.

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Авиапроисшествия
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