СМИ: Установлена личность женщины-адвоката, застреленной в Москве
На месте преступления было обнаружено адвокатское удостоверение
Москва, 26 апреля 2017, 23:58 — REGNUM Застреленная в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве женщина-адвокат является Натальей Вавилиной, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на неофициальный источник.
По информации агентства, на месте преступления было обнаружено адвокатское удостоверение. Убитая женщина была зарегистрирована в Московской коллегии адвокатов, а также занимала должность председателя коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».
Как сообщало, преступник произвёл в свою жертву не менее двух выстрелов, после чего скрылся с места убийства. От полученных ран женщина погибла на месте.
Столичным управлением следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Среди возможных мотивов этого преступления рассматривается профессиональная деятельность убитой.
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