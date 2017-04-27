СМИ: Установлена личность женщины-адвоката, застреленной в Москве

Москва, , 23:58 — REGNUM Застреленная в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве женщина-адвокат является Натальей Вавилиной, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на неофициальный источник.

По информации агентства, на месте преступления было обнаружено адвокатское удостоверение. Убитая женщина была зарегистрирована в Московской коллегии адвокатов, а также занимала должность председателя коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».

Как сообщало, преступник произвёл в свою жертву не менее двух выстрелов, после чего скрылся с места убийства. От полученных ран женщина погибла на месте.

Столичным управлением следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Среди возможных мотивов этого преступления рассматривается профессиональная деятельность убитой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве застрелили женщину-адвоката