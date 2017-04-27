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ДНР: Украина непрерывно тестирует линию обороны

Происшествия

Диверсанты, решившие проникнуть в ДНР, подорвались на мине, а к линии фронта ВСУ спешно подвозит боекомплекты

Донецк, 26 апреля 2017, 23:37 — REGNUM  В сторону поселка Комсомольское Старобешевского района ДНР (около 50 километров на юго-восток от Донецка), 26 апреля, около 6 часов утра, попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа украинской армии. Диверсантам удалось проскочить на легковом автомобиле линию разграничения на степном участке местности. Дальше они двигались по полю вдоль посадки, используя ее как прикрытие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Но там непрошеные гости напоролись на минное заграждение, подорвавшись на мине МОН-50, установленной рядом с зарослями, по всей вероятности, украинскими военными. Мина взорвалась, как только автомобиль проехал точку ее установки. Но и этого хватило, чтобы один из диверсантов получил ранение, а автомобиль, в который попали осколки, загорелся. Диверсанты успели выбраться из горящей машины и устремились через степь на украинскую сторону.

Еще горевший автомобиль был обнаружен бойцами армии ДНР. По снаряжению, которое украинские диверсанты сначала хотели захватить с собой, но потом бросили недалеко от взорванной машины, была установлена их численность и цели попытки перехода линии фронта. Участившиеся «визиты» украинских диверсионных групп — еще одно свидетельство обострения ситуации на донецком фронте, так как диверсионные акты направлены на дестабилизацию обстановки в республике.

Также продолжается активный подвоз боеприпасов для ВСУ и накапливание техники возле линии фронта. 25 и 26 апреля на позиции подразделений украинской армии, входящих в состав донецкой группировки, были доставлены партии патронов для различных видов стрелкового оружия: автоматов, ручных и крупнокалиберных пулеметов. Еще в 9 часов утра из Авдеевки выехало три армейских грузовика, под завязку загруженных ящиками с боеприпасами. Грузовые автомобили объехали всю линию фронта, огибающую Донецк. Патроны были развезены по подразделениям ВСУ, дислоцирующимся к юго-востоку от Красногоровки, к востоку от Марьинки, к югу от села Александровка, на западе от поселков Хутор Сигнальный и Еленовка.

Напомним, что за время оккупации Авдеевки украинские военные успели соорудить там крупные склады боеприпасов и другого военного снаряжения для оперативного снабжения линии фронта горючим, снарядами, патронами.

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