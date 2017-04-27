Суд арестовал квартиры экс-главы Марий Эл Маркелова и его мачехи

Москва, , 23:28 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество обвиняемого в получении взятки экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. А также квартиры, принадлежащие его мачехе, заявил адвокат обвиняемого Сергей Севрук.

«Судом было арестовано имущество Маркелова, речь идет о трех квартирах, — цитирует адвоката ТАСС . — Одной в Москве и двух в Йошкар-Оле, а также двух квартирах, принадлежащих его мачехе».

Напомним, 26 апреля опубликована декларация о доходах экс-главы за 2016 год. Маркелов заработал 3,133 млн рублей, а в собственности у него четыре квартиры совокупной площадью 562,5 кв метров, а также нежилое помещение площадью 60,1 кв метр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Маркелову и членам его семьи могут принадлежать не только объекты, зафиксированные в сведениях о доходах. Предполагается, что Маркелов с сыном и дочерью проживают в здании на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле. Здесь семье принадлежит две квартиры общей площадью около 500 кв. метров и коммерческая недвижимость — стоимость этих объектов составляет около 30 млн рублей. Квартира в Москве на улице Машкова 9 — площадь 71 кв. метр, стоимость около 30 млн рублей.

Бывшая супруга Маркелова владеет квартирой и коммерческой недвижимостью общей площадью 400 кв. метров и стоимостью около 10 млн рублей. Владелицей Ирина Маркелова стала в период замужества.

Самым состоятельным представителем «клана Маркеловых» может являться мачеха экс-главы республики — Татьяна Маркелова. Ей принадлежит роскошная гостиница, офисное здание, три особняка и земельные участки общей площадью около 3 га. Стоимость этих объектов оценивается в сумму около 300 млн рублей. Она же является хозяйкой строительной компании, которая фигурирует в уголовном деле — ООО «Телекомпания 12 регион».

Общая стоимость перечисленных объектов составляет более 500 млн рублей.

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В настоящее время Маркелов находится в СИЗО Лефортово. Он был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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