В Калининградской области спецназ ФСБ задержал 12 террористов

Калининград, , 23:34 — REGNUM Спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержал 12 боевиков террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Калининградской области. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что задержанные являются выходцами из Средней Азии. Все они могут быть причастны к вербовке в террористическую организацию «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сотрудникам ФСБ также удалось установить личность лидера ячейки этой террористической организации в Калининградской области. Этот человек находится в розыске в Узбекистане.

Правоохранители считают, что он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас задержанный дает признательные показания. Он признался, что некоторые из его родственников участвуют в деятельности международных террористических организаций.

Установлены связи лидера ячейки. Следствие устанавливает причастность задержанных боевиков к боевикам, действующим в Сирии.

Предполагается, что задержанные будут выдворены из РФ в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.