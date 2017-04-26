Движение Аэроэкспресса до аэропорта «Внуково» восстановлено
Сильный ветер повалил дерево на железнодорожную линию, соединяющую Киевский вокзал с аэропортом «Внуково»
Москва, 26 апреля 2017, 23:15 — REGNUM Движение аэроэкспрессов дом московского аэропорта «Внуково» и из него полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на перегоне Лесной городок — Аэропорт «Внуково» произошло падение дерева на железнодорожные пути. Дерево также частично повредило контактную сеть, что отразилось на штатной работе системы сигнализации, централизации и блокировки, отвечающей за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.
Движение электропоездов было временно приостановлено. На место происшествия прибыла аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для устранения последствий падения дерева.
Последствия падения дерева были ликвидированы. Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме.
Стоит отметить, что до конца 26 апреля в Москве действует штормовое предупреждение.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.