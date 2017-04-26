В Москве застрелили женщину-адвоката

Москва, , 23:02 — REGNUM Неизвестный преступник застрелил женщину-адвоката в её собственной квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Следственным комитетом по Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям.

По предварительным данным, преступник произвёл в свою жертву не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Среди вероятных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность убитой.

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