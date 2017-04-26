В Москве застрелили женщину-адвоката
СК России возбудил уголовное дело по двум статьям
Москва, 26 апреля 2017, 23:02 — REGNUM Неизвестный преступник застрелил женщину-адвоката в её собственной квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
Следственным комитетом по Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям.
По предварительным данным, преступник произвёл в свою жертву не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений жертва скончалась на месте.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Среди вероятных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность убитой.
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