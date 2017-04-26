В Калининграде ФСБ задержала 12 предполагаемых террористов

Калининград, , 22:13 — REGNUM В Калининграде задержаны 12 выходцев из Средней Азии, являющихся членами ячейки международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», запрещенной на территории России.

По данным официального представителя регионального управления ФСБ Натальи Панюшкиной, 32-летний лидер группировки, связанный с террористами в Сирии, в Калининграде занимался вербовкой.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, задержание прошло по двум адресам — на улице Пролетарской и Богдана Хмельницкого.

По данным ГТРК «Калининград», предполагаемые члены ячейки террористической организации проживают в Калининграде четыре года и занимались ремонтными работами.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2017 года в Калининграде был осужден гражданин Турции, признанный виновным по ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

По данным следствия, иностранный гражданин разместил на своей личной странице в социальной сети «Фейсбук» видеозаписи о террористической и запрещенной на территории Российской Федерации международной организации «Исламское государство».