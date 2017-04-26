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Костромская поликлиника выплатит штраф за врача, избившего пациентку

Происшествия

Женщина не попала на прием к врачу – перед кабинетом завязалась драка

Белые халаты
Иллюстрация: Foma.ru
Белые халаты

Кострома, 26 апреля 2017, 19:46 — REGNUM  В Костроме поликлиника возместит пациентке моральный вред за действия врача, ударившего пациентку, и выплатит штраф за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Дмитровского районного суда.

В конце лета 2016 года женщина, страдающая от неизлечимой болезни, пришла на запланированный прием в одну из местных поликлиник. Она просидела в очереди в кабинет врача более полутора часов. На прием она не попала — врач вышел из кабинета и сообщил, что должен уехать на вызов к тяжелобольному.

Пациентка начала кричать на врача и размахивать перед его лицом медицинской картой. Просьбу медика женщина проигнорировала и ударила его медицинской картой по спине. Врач оттолкнул пациентку и ударил ее, между ними возникла потасовка, которая длилась около двух-трех минут.

Вытолкав женщину на лестницу, врач уехал на вызов. Пациентка же обратилась в травмпункт, где были зафиксированы нанесенные ей побои.

Данный конфликт нанес значительный вред эмоциональному состоянию пациентки, поэтому она обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Назначенная по делу судебно-медицинская экспертиза установила, что вреда здоровью женщины причинено не было, остались лишь следы от ударов в виде кровоподтеков.

Суд счел требования женщины подлежащими частичному удовлетворению. Лечебному учреждению придется возместить в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф за ненадлежащее оказание медицинских услуг в размере 20 тысяч. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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