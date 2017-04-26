Житель Татарии осужден за финансирование «Джабхат ан-Нусры»*

Казань, , 18:31 — REGNUM В Татарии 26 апреля местный житель был осужден за пособничество террористам из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

По данным ФСБ, мужчина направлял денежные средств со своей банковской карты на электронные счета, использовавшиеся участником международной террористической организации, находящимся в международном розыске.

В дальнейшем деньги использовались для приобретения снаряжения, боеприпасов, а также для организации отправки в Сирию новых рекрутов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Решением суда пособнику террористов назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.