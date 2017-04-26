Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Костромской области

Галич, Костромская область, , 17:58 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту пожара в школе №2 городского округа города Галич Костромской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел днем 26 апреля. Задымление под крышей заметили учителя. Когда на место прибыли пожарные, выяснилось, что горит кровля здания.

Более 30 человек — учеников и педагогов — эвакуировались из здания самостоятельно. Огнем была охвачена площадь в 350 квадратных метров. На месте пожара работали пожарные расчеты, личный состав МО «Галичский» УМВД России по Костромской области. На место ЧП выехал Галичский межрайонный прокурор.

Сумма ущерба и причина пожара пока устанавливаются. По предварительным данным, повреждено два учебных класса. Пострадавших нет. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по поручению губернатора в Галич выехала заместитель главы региона Ольга Еремина, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах происшедшего и принять необходимые меры для организации учебного процесса. Она вместе с начальником департамента образования и заместителем главы города по социальным вопросам будет решать, в каких помещениях учащиеся пострадавшей школы продолжат занятия. По ее словам, учебный год учащиеся школы №2 закончат «в обычном режиме».

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