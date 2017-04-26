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Ростов-на-Дону: В суд ушло еще одно дело о пропаже из отдела полиции оружия

Происшествия

На скамье подсудимых – братья Фроловы

Советский плакат «Товарищ, береги оружие!»
Советский плакат «Товарищ, береги оружие!»

Ростов-на-Дону, 26 апреля 2017, 17:38 — REGNUM  

В Ростове-на-Дону служители Фемиды изучат материалы громкого дела о пропаже из отдела полиции оружия. На этот раз обвинительный приговор вынесен братьям Фроловым — пособникам внештатного сотрудника правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM 26 апреля проинформировали в региональном управлении СКР.

Так, Виталий и Александр Фроловы обвиняются по нескольким статья УК РФ, среди которых — пособничество в хищении, краже, незаконные оборот, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Следователи полагают, что преступления были совершены в 2015—2016 годах. Сговорившись с внештатником Александром Гуловым, чье дело было передано в суд ранее, они похитили десятки единиц оружия и взрывчатых веществ, добровольно сданных либо являющихся вещдоками. Затем злоумышленники сбыли награбленное на территории Ростовской области и Краснодарского края.

Напомним, в марте громкое уголовное дело о пропаже из отдела полиции №3 Ростова-на-Дону оружия и боеприпасов было направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону и Батайский городской суд. По нему проходят экс-полицейский Алексей Бутырский и внештатный страж порядка Александр Гулов.

В частности, Бутырский обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Гулов — в хищении, незаконных передаче и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из украденного в полиции оружия могли застрелить главу «Стелла-Банка». Преступление было совершено в апреле 2015 года. По некоторой информации, один из пистолетов принадлежал Сергею Фельдману, который убил руководителя кредитной организации Дениса Бурыгина, а затем покончил с собой в его кабинете.

Об исчезновении оружия стало известно в феврале 2016 года по итогам инвентаризации. Как позже выяснилось, из сейфа пропало ни много ни мало 246 единиц оружия и более сотни боеприпасов к ним. В результате проведенной работы было обнаружено и изъято только лишь четвертая часть украденного.

Региональное управление МВД России сообщило о том, что в результате проверки должностей лишись 10 сотрудников полиции, еще 16 получили строгий выговор или служебное несоответствие.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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