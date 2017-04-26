Взрыв на нижегородском вокзале: силовики учатся взаимодействовать

Нижний Новгород, , 17:37 — REGNUM В Нижнем Новгороде на железнодорожном вокзале произошел взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия мощностью до 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва 10 человек погибло, более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Именно такая вводная была дана участникам тактико-специальных учений «Сигнал — Нижний Новгород — Московский-2017», которые прошли в ночь на 26 апреля.

Согласно легенде учений, взрыв произошел в 00:00 в центральном зале ожидания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород — Московский» в момент нахождения там большого количества людей.

В результате взрыва 10 человек погибло, более 30 получили ранения различной степени тяжести. Существовала вероятность нахождения в здании вокзала невзорвавшихся взрывных устройств.

При поступлении информации о теракте незамедлительно начал работу оперативный штаб в Нижегородской области, под руководством которого были осуществлены необходимые действия по ликвидации последствий подрыва и предотвращению возможных терактов.

В учениях были задействованы сотрудники ФСБ, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСО, ФСИН РФ, Центра медицины катастроф, правительства Нижегородской области и ОАО РЖД.

Всего в учениях было задействовано около 900 человек и свыше 50 единиц техники. В результате учений все цели достигнуты. Действия функциональных групп оперативной группировки и руководителей силовых структур оцениваются положительно, сообщили в областном управлении ФСБ РФ.