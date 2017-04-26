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Непогода в Тульской области: 12 тыс. человек остались без света

Происшествия

Энергоснабжение нарушено в Туле, Алексине и Заокском районе

Темнота
Pavlofox
Темнота

Тула, 26 апреля 2017, 17:32 — REGNUM  Непогода оставила без электроснабжения около 12 тыс. человек в Тульской области днем 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго России.

Как сообщается, из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду в регионе произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ.

«Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 8 бригад в составе 24 человек и 10 единиц техники», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ГУ МЧС по Тульской области уточнили, что, по данным на 16:00, энергоснабжение нарушено в Туле, Алексине и Заокском районе.

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