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Житель Мордовии убил друга детства в споре о том, какой род войск важнее

Происшествия

Дело направлено в суд

Убийство
Иллюстрация: Pixabay.com
Убийство

Нижний Новгород, 26 апреля 2017, 17:10 — REGNUM  Житель Мордовии во время работы в Нижегородской области убил друга детства из-за того, что разошелся с ним во взглядах на службу в армии, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

По данным следствия, в феврале 2017 года в вечернее время в доме деревне Бральгино Чкаловского района в ходе ссоры обвиняемый нанес своему другу ножевое ранение в грудь, от которого 40-летний потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и был заключен под стражу.

В ходе следствия было установлено, что оба фигуранта — жители республики Мордовия, друзья детства. Проживали у своего земляка, которому помогали в домашних и строительных работах. Спиртным не злоупотребляли.

Ссора возникла из-за того, что каждый из мужчин отстаивал важность того рода войск, в котором он проходил службу в армии.

По факту убийства было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.

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