Житель Дагестана подозревается в мошенничестве на 800 млн рублей

Махачкала, , 16:52 — REGNUM Житель Дагестана подозревается в многомиллионном мошенничестве, в результате которого он вывел из руководства строительной организации нескольких собственников.

По версии следствия, подозреваемый заложил долю в уставном капитале компании, которая принадлежит жителю Москвы, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе дагестанского управления СКР. В сентябре 2016 года он подал заявление о погашении залога в одну из налоговых инспекций Махачкалы, не уведомив об этом залогодержателя. Затем он представил заявление об изменении состава текущих собственников компании и включении новых с равными долями в уставном капитале.

Налоговая инспекция внесла эти изменения в государственный реестр юридических лиц. В результате владельцы уставного капитала организации лишились долей, рыночная стоимость которых оценивается в 800 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество при приобретении права на чужое имущество в особо крупном размере».

Напомним, в начале апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан глава Левашинского района Дагестана Магомедгаджи Магомедов. По версии следствия, он создал преступную группу из работников районной администрации, которая похитила из бюджета 89 млн рублей путем подделки официальных документов.

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