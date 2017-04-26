В микроавтобусе со студентами в Стамбуле прогремел взрыв

Стамбул, Турция, , 16:51 — REGNUM Взрыв прогремел в микроавтобусе со студентами в турецком городе Стамбуле. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Сообщается, что взрыв прогремел в микроавтобусе, в котором ехали студенты. Причины взрыва уточняются. Судя по фотографиям с места происшествия, взрыв был не очень мощный.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. Все они госпитализированы.

Информация уточняется.