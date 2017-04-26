В Великобритании перед судом предстал студент, заложивший бомбу в метро

Лондон, , 16:32 — REGNUM Студент университета, обвиняемый в подготовке теракта в лондонском метро, предстал перед судом, 26 апреля сообщает Associated Press.

Обвиняемый Деймон Смит предстал перед Центральным уголовным судом Лондона. Смит утверждает, что устройство, оставленное в метро, предназначалось только для образования дымовой завесы.

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Прокурор Джонатан Рис в своей речи перед присяжными заявил, что Смит «собрал самодельное взрывное устройство, которое он намеревался взорвать и, тем самым, поставил под угрозу жизнь тех, кто находился в поезде метро, или, по крайней мере, намеревался нанести серьезный ущерб самому поезду».

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По словам Риса, 20-летний студент факультета информатики проявлял интерес к оружию и взрывчатым веществам, Смит искал в Интернете экстремистские материалы террористической группы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в октябре 2016 года подсудимый оставил на станции North Greenwich спортивную сумку с самодельным взрывным устройством внутри.

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