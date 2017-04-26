Водители в Москве становятся дисциплинированнее

Москва, , 16:09 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий в Москве уменьшилось в начале 2017 года на 20%. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Водители становятся более дисциплинированными, и с каждым годом нарушений становится меньше. Это важный аспект дисциплины на дороге, который позволяет сделать движение в городе более безопасным и комфортным», — сказал Юрьев.

По словам руководителя ведомства, повышение уровня безопасности на дорогах Москвы стало возможным благодаря пересмотру работы наземного городского пассажирского транспорта, а также внедрению комплексной схемы организации дорожного движения.

Программа включает в себя создание парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройку светофоров, перенос остановок и другие меры.

На дорогах Москвы также хорошо зарекомендовала себя система «Пит-стоп». Она непрерывно отслеживает и мгновенно передает данные о транспортном средстве, превысившем максимально допустимую скорость более чем на 60 км в час, ближайшим экипажам ДПС. Те останавливают водителя и составляют протокол. Максимальное наказание за это нарушение — лишение прав на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Москве число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах с участием молодых водителей сократилось на 23%. Количество погибших в авариях сократилось на 38%.