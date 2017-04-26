В Костромской области сгорела двухэтажная деревянная школа

Галич, Костромская область, , 16:09 — REGNUM В городе Галич (Костромская область) 26 апреля произошел пожар в школе №2 на улице Крестьянской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о задымлении на чердаке школы спасатели получили в 12:40. На место происшествия незамедлительно были направлены все оперативные службы города.

В школе горела кровля. На момент пожара занятия в школе были завершены. Спасатели эвакуировали 37 человек: 12 учеников и 25 человек обслуживающего персонала. Никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. К 13:15 пожар был локализован, в 14:05 было ликвидировано открытое горение. Всего к тушению пожара привлекались 43 человека на 16 единицах техники.

Сейчас на месте пожара работают специалисты, которые устанавливают точные причины и виновников произошедшего.

По поручению губернатора в Галич выехала заместитель главы региона Ольга Еремина, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах происшедшего и принять необходимые меры для организации учебного процесса. Будет принято решение о возможности использования областных учреждений среднего специального образования для организации занятий детей.