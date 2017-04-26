В машине пермяка обнаружена крупная партия наркотика

Пермь, , 15:46 — REGNUM В Перми задержан водитель автомобиля, в салоне котрого обнаружено 47 кг гашиша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю. Силовики взяли пермяка как только он припарковал машину на платной стоянке.

Предварительно установлено, что мужчина намеревался сбывать наркотик мелкими партиями. По самым скромным подсчётам за такую крупную партию наркотиков он мог получить около 12 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В рамках его расследования полиция выясняет канал поступления наркотиков в регион, а также возможных соучастников задержанного жителя Перми.

Стоит отметить, в 2016 году на территории Пермского края из незаконного оборота изъято 205,88 кг наркотических средств и психотропных веществ. Из них порядка 138 кг составил героин, 56,1 кг — синтетические наркотические средства, а также 2,3 кг психотропных веществ.