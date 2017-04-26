В Кабардино-Балкарии попали под статью 15 участников войны в Сирии

Нальчик, , 15:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2017 году возбуждено 15 уголовных дел в отношении местных жителей, принимающих участие в военных действиях в Сирии. Два уголовных дела уже были рассмотрены в суде, по ним вынесены обвинительные приговоры, пишет РИА «КБР».

Также с начала 2017 года были объявлены в международный розыск 78 уроженцев Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили 26 апреля в прокуратуре региона на подведении итогов работы за 1 квартал.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, всего за три месяца 2017 года в республике выявлено 38 преступлений террористического и экстремистского характера,. К уголовной ответственности привлечены 11 участников и пять пособников незаконных вооружённых формирований. Также удалось установить три факта финансирования терроризма. Восемь жителей региона получили реальные сроки за преступления.

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В Сирии и Ираке убиты 24 выходца из Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашин заявил, что в преступлениях, совершенных на территории Сирии и Ирака, подозреваются около 175 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала боевых действий в Сирии возбуждено порядка 100 уголовных дел в отношении уроженцев республики.