В Якутии в результате взрыва на молокозаводе погибли 2 человека

Якутск, , 15:19 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва на молокозаводе в Якутии. Об этом, как передает RT, сообщил представитель отдела полиции по региону.

Трагедия произошла в среду, 26 апреля, в Мирнинском районе.

«Предварительно установлено, что двое погибли, — сообщил источник. — Взрыв произошел на молокозаводе в Мирнинском районе — предварительно, взорвался парообразователь».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.