В Якутии жертвами взрыва на молокозаводе стали два человека

Якутск, , 15:10 — REGNUM В Мирнинском районе Якутии произошел взрыв на молокозаводе. Два человека погибли, передает 26 апреля RT.

По предварительной информации, в одном помещений взорвался парообразователь. Как уточняет РЕН ТВ, взрыв был такой силы, что в здании вылетели стекла. На месте происшествия работают следователи.

Два человека получили травмы, они находятся в местной больнице. Медики оказывают им первую помощь, сообщает «Лайф». Подробности и причины трагедии выясняются.

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