В Саратовской области СКР через суд хочет изъять напавшую на ребенка львицу

Энгельс, Саратовская область, , 14:54 — REGNUM Глава управления СК РФ по Саратовской области обратился к прокурору региона и врио губернатора с предложением через суд добиться изъятия у владельцев львицы, которая напала на 15-летнего подростка, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в городе Энгельсе. 15-летний подросток был госпитализирован 24 апреля с царапинами и укусами после нападения львицы.

Владельцы львицы, содержат животное в домашних условиях, пренебрегая мерами безопасности, заявил в СКР. Обращения ранее поступали от граждан, которые сообщали, что мужчина гуляет с львенком на поводке.

В адрес врио губернатора Саратовской области и прокурора региона направлены письма с просьбой предъявить соответствующие исковые требования об отобрании животного у владельцев, говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка. По мнению следователей, ребенок чудом избежал серьезных травм.