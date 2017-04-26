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Ураган навредил столице Северной Осетии на 100 млн рублей

Происшествия

В республике ведут восстановительные работы и подсчитывают сумму причиненного ущерба

Владикавказ, 26 апреля 2017, 14:16 — REGNUM  В Северной Осетии устраняют последствия урагана, пронесшегося над регионом 23 апреля. Власти региона подсчитывают ущерб. Только в столице республики он превысил 100 млн рублей. Об этом заявил в ходе заседания правительства РСО-Алании глава администрации города Владикавказа Борис Албегов.

По приведенным им данным, стихия повредила 115 многоквартирных домов, предварительная оценка ущерба составляет 80 млн рублей. Также в результате урагана пострадали 49 социальных объектов на общую сумму около 17 млн рублей. Еще на 7 млн рублей причинен урон городской системе уличного освещения, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

В настоящее время с улиц Владикавказа убраны поваленные ветром деревья, подана электроэнергия на большинство объектов, городское освещение восстановлено полностью, приведена в норму подача воды. Энергетики запитывают еще ряд частных домов, ведется замена кровли.

В Алагирском районе восстановлена поврежденная кровля в трех школах, еще в двух придется менять ее полностью, на что необходимо не менее пяти дней. Пострадавшие от урагана учреждения культуры восстановлены полностью.

В Пригородном районе ведутся работы по замене кровли в школах, налаживается подача электричества в школу-интернат селения Гизель, а также работа Тарского водозабора.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля по Северной Осетии пронесся ураган. Порывистый ветер сносил кровлю со зданий, обрывал провода электропередачи, валил деревья. Наибольшие разрушения стихия нанесла Владикавказу, Пригородному, Алагирскому районам, а также горным селениям Ирафского района.

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