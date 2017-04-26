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В Оренбуржье возбуждены уголовные дела по подделке бланков ОСАГО

Происшествия

Организатор и подельники из Башкирии подыскивали курьеров и распространяли «липовые» бланки автострахования в разные города России

Оренбург, 26 апреля 2017, 14:08 — REGNUM  В Оренбургском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». Под уголовным преследованием оказалась группа, занимающаяся распространением поддельных бланков ОСАГО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Липовые бланки были выявлены в Оренбуржье. Собственно здесь и возбудили уголовное дело, при расследовании которого оказалось, что в преступление втянуты люди из разных регионов. Установлена подозреваемая в организации поставок поддельных бланков. В дальнейшем при содействии башкирских полицейских удалось установить двух подельниц, которых злоумышленница вовлекла в противоправную деятельность. В разных регионах подыскивались курьеры, им высылались конверты с партией липовых бланков. Они преподносились как сувенирная продукция.

Населению пустые бланки предлагались примерно за две тысячи рублей. При этом на полисах имелись оттиски печатей региональных подразделений страховой компании.

Во время обыска у организатора поставок изъяли 20 штампов региональных подразделений страховой компании. На данный момент задержано восемь подозреваемых: как организаторы, так и курьеры. Изъято свыше тысячи поддельных бланков полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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