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«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»»: экс-глава Удмуртии

Происшествия

Суд отказался изменить меру пресечения Александру Соловьеву

Москва, 26 апреля 2017, 14:00 — REGNUM  Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев останется в СИЗО. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, оставив без удовлетворения жалобу защиты обвиняемого в получении крупной взятки бывшего главы республики.

При этом, в ходе заседания Соловьев признал, что нарушил закон. «Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу вас освободить меня от меры пресечения, потому что не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром», — цитирует ТАСС экс-главу Удмуртии.

Напомним, адвокаты Соловьева Сергей Ларионов и Ирина Пикалева настаивали на изменении меры пресечения в отношении него на домашний арест. Вместе с апелляционной жалобой в суд был направлен пакет документов, подтверждающих заслуги Соловьева, а также медицинские документы о состоянии здоровья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В день задержания президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. Также 4 апреля Басманный суд арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца — до 4 июня.

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