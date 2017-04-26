Халатность опеки привела к гибели подростка в Калужской области

Козельск, Калужская область, , 14:29 — REGNUM В Козельском районе Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местных органов профилактики, подозреваемых в халатности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Об этом 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Николай Гриднев.

Он пояснил, что в период с 2011 по 2017 годы подозреваемые, достоверно зная о том, что подросток (2001 года рождения) из города Сосенский проживает в неблагополучной неполной семье, не предприняли мер по изъятию ребенка. Также представители опеки не стали обращаться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав отца-уголовника.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть человека). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователями изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, опрошены должностные лица органов полиции и администрации района, классный руководитель убитого подростка.

Отметим, что отец подростка ранее был неоднократно судим за преступления против личности, в том числе за убийство матери мальчика. После освобождения из мест лишения свободы мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и нигде не работает. Ребенок, ранее находившийся под опекой родственников, был передан ему в 2011 году.

Отец обращался с мальчиком жестоко, неоднократно избивал его, за что привлекался даже к уголовной ответственности, отметили в прокуратуре. При этом в органах профилактики районной администрации достоверно знали о сложившейся ситуации, но в ситуацию не вмешались.

Напомним, 4 апреля 2017 года подозреваемый в ходе ссоры напал на подростка и нанес ему удар ножом в область грудной клетки. Ребенок скончался на месте. В настоящее время мужчина обвиняется в совершении убийства и содержится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области также утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». По версии следствия, халатное отношение сотрудника опеки также закончилось смертью ребенка в приемной семье.

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