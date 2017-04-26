Пилоты рухнувшего в Бурятии самолета МиГ-31 катапультировались

Улан-Удэ, , 13:57 — REGNUM Пилоты истребителя МиГ-31, упавшего 26 апреля на полигоне в безлюдном месте в Бурятии, успели вовремя катапультироваться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Оба летчика катапультировались, — говорится в сообщении. — Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

При этом в сообщении ведомства отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе полигона «Телемба» в безлюдном месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Бурятии произошло крушение истребителя-перехватчика МиГ-31. ЧП произошло в 12:05 мск в районе полигона «Телемба».

Читайте также: В Бурятии разбился истребитель МиГ-31