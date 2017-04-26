Два жителя Дагестана переделывали сигнальные пистолеты в боевые

Махачкала, , 14:06 — REGNUM Двое жителей Дагестана приговорены к длительным тюремным срокам за торговлю оружием, которое они производили в подпольной мастерской. Уголовное дело рассматривал Каякентский районный суд. На скамье подсудимых оказались местные жители Р. Айсакадиев и Ш. Сулайманов, которые занимались преступной деятельностью с февраля по июль 2016 года.

Оружейники-самоучки переделывали сигнальные пистолеты в боевые, а затем сбывали их на черном рынке, сообщили26 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. Суд приговорил Сулайманова к 4,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Айсакадиев проведет семь лет в колонии строгого режима и заплатит штраф 300 тысяч рублей.

Стоит отметить. что в Дагестане случаи выявления незаконно хранящегося оружия нередки. По мнению экспертов, дагестанцы были вынуждены обзавестись нелегальным оружием для отражения нападения боевиков в 1999 году. Тогда же глава региона Магомедали Магомедов лично призвал жителей республики покупать оружие и защищать свои дома, пообещав позже выкупить его.

Кроме того, время от времени правоохранительные органы сообщают об обнаружении тайников с оружием, принадлежащих участникам бандподполья. В июне 2016 года в селе Гимры Унцукульского района был найден тайник, где хранились бомба, компоненты для СВУ, два ручных противотанковых гранатомета, пулемет, автомат и боеприпасы.

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Бомба, гранатометы, боеприпасы: В Дагестане обнаружен схрон боевиков

Наиболее громкий случай с незаконным хранением оружия в Дагестане произошел в середине апреля 2017 года, когда, по данным ряда СМИ, в доме министра образования и науки республики Шахабаса Шахова был обнаружен автомат Калашникова. По другим данным, автомат принадлежал охраннику чиновника.

С 2014 года в Дагестане проводится операция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. К концу года оружия и боеприпасов было сдано на 4 млн рублей. Республиканское МВД предлагает жителям продать пулемет и винтовку СВД за 25 тысяч рублей, за автомат заплатят 20 тысяч рублей, пистолет и револьвер купят за 15 тысяч рублей. Деньги за оружие ведомство дает только после проведения криминалистической экспертизы каждого оружия.

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