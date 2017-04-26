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На Южном Урале начался сезон лесных пожаров

Происшествия

Муниципалитеты вводят противопожарный режим. За использование открытого огня нарушителей ждут штрафы и уголовное преследование

Челябинск, 26 апреля 2017, 13:24 — REGNUM  Противопожарный режим введен в четырех муниципалитетах Челябинской области. В Красноармейском, Кунашакском, Верхнеуральском и Чесменском районах запрещено использование открытого огня в любых целях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В соответствии с законодательством РФ во время действия противопожарного режима на территории запрещено любое использование открытого огня. Это касается сжигания мусора, пала травы, приготовления пищи и других действий.

Огнеборцы региона призывают южноуральцев ответственно отнестись к вопросам безопасности и осознанно не разжигать огонь, чтобы не допустить ущерба природе и техногенной инфраструктуре. Особое внимание противопожарная служба обращает на необходимость присмотра за детьми для предотвращения негативных последствий.

Отметим, за 25 апреля в Челябинской области ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 36,35 гектаров. По два возгорания были выявлены в Красноармейском (10,7 га), Чебаркульском (7,05 га) и Шершнёвском (2,3 га) лесничествах. По одному состоялись в Аргаяшском (13,1 га) и Увельском (3,2 га). В тушении лесных пожаров участвовали 57 человек и 36 единиц техники.

По состоянию на утро 26 апреля на территории лесных угодий Челябинской области с началом пожароопасного сезона ликвидированы 70 пожаров на общей площади 321,9 гектаров. Противопожарные расчеты тушили четыре пожара в Аргаяшском, пять в Брединском, по одному в Карталинском, Каслинском, и Катав-Ивановском, четырнадцать в Красноармейском, два в Кунашакском, шесть в Октябрьском, семь в Увельском, 11 в Чебаркульском и 18 в Шершневском лесничествах.

Всего в противопожарных мероприятиях приняли участие 566 человек и 249 единиц техники.

Напомним, в Челябинской области в апреле, традиционно для текущего времени, наступает сезон весенних пожаров, большая часть которых происходит по причине небрежного отношения людей при использовании огня.

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Лесные пожары-2017
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