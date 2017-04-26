Фокус не удался: под Смоленском женщина погибла во время сеанса «магии»

Вязьма, Смоленская область, , 13:20 — REGNUM В Смоленской области молодая женщина погибла, получив ожоги во время сеанса «магии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР по региону 26 апреля.

По версии следствия, 33-летний житель Вязьмы в ночь на 15 апреля, выпивая вместе с женой, решил показать ей трюк «выдувания огня изо рта». Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. Огонь попал на его жену, она получила сильные ожоги — почти 90% площади тела. Спустя три дня женщина умерла в больнице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах трагедии.