Фокус не удался: под Смоленском женщина погибла во время сеанса «магии»
Фокус с огнем женщине показал ее муж
Вязьма, Смоленская область, 26 апреля 2017, 13:20 — REGNUM В Смоленской области молодая женщина погибла, получив ожоги во время сеанса «магии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР по региону 26 апреля.
По версии следствия, 33-летний житель Вязьмы в ночь на 15 апреля, выпивая вместе с женой, решил показать ей трюк «выдувания огня изо рта». Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. Огонь попал на его жену, она получила сильные ожоги — почти 90% площади тела. Спустя три дня женщина умерла в больнице.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах трагедии.
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