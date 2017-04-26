В Ростовской области вор пытался убить полицейского: страж порядка ранен

Новочеркасск, Ростовская область, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области полицейский получил пулю от подозреваемого в серии краж шахтинца. В отношении вора заведено уголовное дело по ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Об этом ИА REGNUM 26 апреля сообщили в региональном управлении СКР.

Преступление произошло 25 апреля в столице донского казачества.

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Следователи полагают, что 26-летний мужчина, находящийся в розыске, оказал сопротивление правоохранителям при задержании. Он выстрелил из травматического пистолета в оперуполномоченного новочеркасской полиции и попал в живот.

Полицейский был госпитализирован. Сам подозреваемый также задержан. Детали устанавливают следователи.

Напомним, жителей Ростова-на-Дону будут судить за избиение инспекторов ГИБДД. Трое горожан оказались на скамье подсудимых, ещё один участник (Петр Русанов, из-за которого произошёл конфликт — прим. ИА REGNUM ) числится в федеральном розыске.

Избили сотрудников дорожной полиции горожане летом 2016 года на проспекте Стачки в донской столице. Около полуночи 1 июня инспекторы ДПС остановили «Ладу Приору» для проверки документов. Автомобилем управлял Петр Русанов, который был явно пьян. На предложение правоохранителей пройти освидетельствование на наличие алкоголя Русанов ответил в грубой форме. Затем к месту, где возник конфликт, подъехали братья и товарищи пьяного водителя.

Артур и Алексей Русанова, а также их приятель Иван Стесель (им предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ — прим. ИА REGNUM ) набросились на трёх инспекторов. В результате у стражей порядка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травматические отеки лица и тела, многочисленные ушибы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года на Дону неоднократно сообщалось о случаях нападения на сотрудников регионального управления ГИБДД. Только за один летний месяц на правоохранителей нападали трижды. Инциденты произошли в Семикаракорске и Каменске-Шахтинском.

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